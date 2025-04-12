الـ 13 في تاريخه.. أوكلاند سيتي يتوج بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا

السبت، 12 أبريل 2025 - 18:21

كتب : إسلام أحمد

أوكلاند سيتي - بطل أوقيانوسيا 2025

توج أوكلاند سيتي النيوزيلندي بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا للمرة الـ 13 في تاريخه.

ورفع أوكلاند صاحب الرقم القياسي اللقب القاري بالفوز على هيكاري يونايتد من جزيرة بابوا غينيا بنتيجة 2-0 في النهائي.

وأصبح أوكلاند سيتي أول المتأهلين لنهائيات كأس إنتركونتينتال 2025 بنهاية العام الجاري.

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وسجل ماير بيفان ثنائية أوكلاند في الدقيقتين 39 و83.

وعزز أوكلاند رصيده لـ 4 ألقاب متتالية من أصل 13 حققها مواصلا تعزيز هيمنته على ألقاب القارة.

ووضع أوكلاند يدا على إمكانية المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 بنظامها الجديد إذ يتأهل صاحب أفضل تصنيف في القارة خلال 4 مواسم من 2025 حتى 2028.

وتنتظر القارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية حسم هوية أبطالها في الشهرين المقبلين، فيما يحسم بطل قارة أمريكا الجنوبية في نهاية نوفمبر المقبل.

أوكلاند سيتي دوري أبطال أوقيانوسيا 2025
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