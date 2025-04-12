فوز حزين.. سيراميكا كليوباترا ينتصر على فاركو وسط إصابة مروعة لقندوسي

حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على فاركو بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على استاد حرس الحدود بالجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

سيراميكا حقق الفوز على فاركو ولكنه كان فوزا حزينا إذ تعرض أحمد قندوسي لاعب الفريق لإصابة عنيفة بكسر في الساق خلال المباراة.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 27 في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 26 في المركز السابع.

الشوط الأول لم شهد القليل من الفرص ولكن كان أخطرها من رأسية أحمد شريف التي تألق محمد بسام في التصدي لها.

في الشوط الثاني ضغط سيراميكا من أجل التسجيل وتألق محمد سعيد شيكا في التصدي لفرصة من زلاكة في الدقيقة 68.

وتقدم سيراميكا بالفعل بالهدف الأول في الدقيقة 73 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق أحمد رمضان.

وشهدت الدقيقة 86 إصابة قندوسي القوية بعد تدخل من ياسين الملاح الذي تعرض للطرد ببطاقة حمراء مباشرة.

رجب نبيل لاعب سيراميكا كليوباترا هو الآخر تعرض للطرد خلال اشتباكات حدثت بين اللاعبين عقب إصابة قندوسي.

وحل محمد رضا بديلا لقندوسي عقب استئناف اللعب ونقل اللاعب إلى المستشفى عن طريق سيارة إسعاف.

وسجل رضا الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 98 بعد مراوغة رائعة لمدافع فاركو.

وبكى رضا بديل قندوسي عقب تسجيل الهدف بسبب حزنه على إصابة زميله، كما أظهرت الكاميرا عدة لاعبين وأعضاء بالجهاز الفني للفريق وهم يبكون.

وسيلعب سيراميكا مباراته المقبلة ضد زد يوم الخميس المقبل 17 أبريل في كأس عاصمة مصر، بينما يلتقي فاركو مع الأهلي يوم الثلاثاء بنفس البطولة.