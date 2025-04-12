انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(1) برينتفورد

السبت، 12 أبريل 2025 - 18:18

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد منافسه برينتفورد في المباراة التي تجمعهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

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انتهت

ق 74: جوووووووول ويسا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 61: جووووووووول توماس بارتي من مرتدة سريعة قادها ديكلان رايس ثم مرر إلى بارتي الذي سدد كرة قوية في المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 26: الحكم يقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 25: جووووول تيرني من رأسية.

مباراة متوازنة بين الفريقين.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

أرسنال الدوري الإنجليزي برينتفورد
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