إصابة مروعة لـ قندوسي في مباراة سيراميكا كليوباترا ضد فاركو

تعرض أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه ضد فاركو.

وواجه سيراميكا كليوباترا منافسه فاركو في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وتدخل ياسين الملاح على قندوسي في الدقيقة 87 بشكل قوي مما تعرض لكسر مضاعف في الساق.

وحصل الملاح على بطاقة حمراء بشكل مباشر.

وتوقفت المباراة بسبب علاج قندوسي وسط حزن لاعبي الفريقين وبكائهم.

وتم نقل اللاعب الجزائري إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وسجل محمد رضا الهدف الثاني لسيراميكا عقب إصابة قندوسي وبكى بسبب إصابة زميله في الفريق.

وانتصر سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد عن طريق أحمد رمضان ومحمد رضا.

وبهذا الفوز وصل سيراميكا كليوباترا للنقطة 27 في المركز السادس في جدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 26 في المركز السابع.

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