تشكيل الأهلي – عودة الشحات في الهجوم أمام بيراميدز

أجرى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تغيير وحيد في تشكيل فريقه ضد بيراميدز في قمة الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

ويبدأ حسين الشحات أساسيا في هجوم الأهلي على حساب نيتس جراديشار الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي - أشرف بنشرقي

على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – نيتس جراديشار – عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" – أحمد رضا – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس – محمد عبد الله

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 43 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.