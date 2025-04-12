تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم.. وغياب ثلاثي الفريق ضد الأهلي

السبت، 12 أبريل 2025 - 17:54

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - البنك الأهلي

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش تشكيل فريقه لمواجهة خصمه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وانتهت مباراة الدور الأول بهدفين لكل فريق.

وتم استبعاد الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه من قائمة المباراة بسبب معاناته من الإصابة.

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ويغيب علي جبر عن المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود عبد العاطي - يوسف أوباما - صديق أوجولا - مروان حمدي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة.

ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 39 نقطة.

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