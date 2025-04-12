مؤتمر أنشيلوتي: لا يجب الحديث عن مستقبلي.. والنادي يدعمني في الأوقات الصعبة

السبت، 12 أبريل 2025 - 17:30

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

أقر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أنه لا يجب الحديث عن مستقبله مع النادي بعد النتائج السلبية الأخيرة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "عدم تغيير موعد المباراة لليوم بدلا من الأحد؟ لا لم أفهم سبب خوضنا للمباراة الأحد، لكن الحقيقة أننا سنحصل على أكثر من 72 ساعة للراحة، لذا لا يمكننا الشكوى".

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وأكمل "انخفاض مستوى فينيسيوس؟ في الفترة الأخيرة نعاني من تراجع عام في الأداء على مستوى المجموعة وليس الأفراد فقط، أصبحنا نستقبل الكثير من الأهداف، علينا إيقاف ذلك".

وتابع "ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي تمكن من العودة أكثر من مرة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سنحاول حتى الكرة الأخيرة بداية من مباراة ألافيس".

وأنهى حديثه قائلا: "النادي لا زال يثق في؟ لا يجب الحديث عن شيء يخص مستقبلي لأن العقد واضح، سنتحدث في نهاية الموسم، النادي يدعمني دائما خاصة في الأوقات الصعبة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يأتي ألافيس في المركز الـ17 برصيد 30 ويبتعد بفارق نقطتين عن ليجانيس الذي يحتل المركز الـ18 وهو أخر الهابطين.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس
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