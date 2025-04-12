رئيس بارادو لـ في الجول: نفضل الانتظار في ظل العروض المقدمة لـ بولبينة

السبت، 12 أبريل 2025 - 17:18

كتب : حامد وجدي

عادل بولبينة - بارادو الجزائري

كشف حسن زطشي رئيس نادي بارادو الجزائري حقيقة العروض المقدمة لـ عادل بولبينة هداف الفريق.

عادل بولبينة

النادي : بارادو

بارادو

وسبق أن كشفت القناة الإذاعية الجزائرية الأولى عن المبلغ المحدد من نادي بارادو للموافقة على بيع لاعبه عادل بولبينة، وربطت اسم الأهلي بضم الجزائري.

وقال رئيس بارادو لـ FilGoal.com: "وصلنا في الوقت الحالي عدة عروض لضم عادل بولبينة، ونفضل الانتظار والتريث".

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وأتم "لا نفكر في المسائل المادية بل هي ثقافة النادي في الانتقالات".

وفقا للإذاعة الجزائرية فإن بارادو حدد مبلغ 2 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب.

وأشارت الإذاعة إلى أن عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب ومنهم هال سيتي وأياكس أمستردام والأهلي.

بولبينة هو هداف الدوري الجزائري برصيد 15 هدفا.

وكان الزمالك قد تواصل مع النادي الجزائري لمحاولة ضم اللاعب خلال شهر يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

وكان النادي الجزائري قد تمسك بالحصول على 3 مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب خلال شهر يناير الماضي.

صاحب الـ 21 عاما شارك في 22 مباراة بقميص بارادو منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 5 أهداف.

عادل بولبينة حسن زطشي بارادو
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