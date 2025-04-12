انتهت سلة BAL - الاتحاد (94)-(77) ريفرز هوبرز.. فوز كاسح
السبت، 12 أبريل 2025 - 17:04
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد ريفرز هوبرز في الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.
وحقق الاتحاد الفوز في المباريات الأربعة السابقة والفوز يعني تأهله للمرحلة النهائية للمنافسة على اللقاء.
لمشاهدة المباراة من هنـــــــــــــــــــــــــا.
--
نهاية اللقاء.. 94-77 للاتحاد
نهاية الربع الثالث 75-56 للاتحاد
نهاية الربع الثاني 49-29 للاتحاد
نهاية الربع الأول 19-19
بداية اللقاء
نرشح لكم
سلة - مصيلحي لـ في الجول: أغلقنا صفحة الدوري الإفريقي ونستعد للأهلي.. ومفاجأة للاعبين كرة سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد مرشح قوي لحصد BAL.. وجنى الألفي موهبة استثنائية كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد السكندري ينهي تصفيات Bal بالفوز على الفتح الرباطي كرة سلة – اجتماع لاكتشاف أبرز نقاط قوة بطولة الدوري الإفريقي BAL كرة سلة - الاتحاد يحقق فوزا كاسحا على هوبرز ويحجز بطاقة التأهل لنهائيات BAL كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يواصل انتصاراته بفوز جديد على ستاد مالي في BAL كرة سلة - نائب رئيس الاتحاد لـ في الجول: طالبا اللاعبين بعدم التهاون.. ونستهدف الصدارة كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يختتم الدور الأول من الدوري الإفريقي بفوز جديد