انتهت سلة BAL - الاتحاد (94)-(77) ريفرز هوبرز.. فوز كاسح

السبت، 12 أبريل 2025 - 17:04

كتب : FilGoal

أحمد عادل دولا - الاتحاد السكندري سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد ريفرز هوبرز في الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وحقق الاتحاد الفوز في المباريات الأربعة السابقة والفوز يعني تأهله للمرحلة النهائية للمنافسة على اللقاء.

لمشاهدة المباراة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء.. 94-77 للاتحاد

نهاية الربع الثالث 75-56 للاتحاد

نهاية الربع الثاني 49-29 للاتحاد

نهاية الربع الأول 19-19

بداية اللقاء

كرة سلة BAL الاتحاد كرة سلة
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