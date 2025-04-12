تحديد موعد إعادة قرعة أمم إفريقيا للشباب 2025

السبت، 12 أبريل 2025 - 16:38

كتب : محمد جمال

منتخب مصر للشباب

تحدد موعد إقامة قرعة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما والمقرر أن تستضيفها مصر في شهر أبريل الجاري.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو.

وكان من المقرر إقامة البطولة في كوت ديفوار التي اعتذرت عن استضافتها الشهر الماضي.

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وستقام القرعة غدا الأحد في الثالثة عصرا في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وسبق أن كشف مصدر من كاف في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "القرعة ستقام يوم الأحد 13 إبريل في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة".

وكان مصدر من كاف كشف عن أسباب إعادة القرعة: "يجب أن تكون مصر مستضيفة البطولة في المجموعة الأولى في ظل انسحاب كوت ديفوار".

وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية للشباب أقيمت يوم 13 فبراير الماضي، والتي شهدت وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب، فيما تواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الاولى إلى جانب إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وتنزانيا، إلا أن القرعة ستعاد مرة أخرى.

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للمشاركة في البطولة ليحصل على موافقة من المكتب التنفيذي للكاف، حسبما أعلن حساب الاتحاد التونسي لكرة القدم.

ويشارك في البطولة 13 منتخبا بعد انضمام تونس واستبعاد كوت ديفوار.

وجاءت المنتخبات المشاركة كالتالي: مصر - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا - نيجيريا - تونس - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون

وتابع المصدر: "الكاف في انتظار تحت مصر للملاعب الثلاثة المستضيفة لكأس الأمم للشباب، بعدما أرسلت مصر 6 ملاعب بشكل مبدئي وهم: القاهرة، والدفاع الجوي، وهيئة قناة السويس، والسويس الجديد، وملعب حرس الحدود بالمكس، بالإضافة إلى ملعب الكلية الحربية".

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وطلب كاف رسميا من مصر الموافقة على تنظيم بطولة أمم إفريقيا للشباب بما لها من مكانة عريقة وقدرات كبيرة وخبرات معروفة في إنجاح تنظيم أى بطولات مهما كانت الظروف أو ضيق الوقت.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على موافقة الدولة وخطاب الضمان الحكومي.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.

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