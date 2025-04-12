الإذاعة الجزائرية: بارادو حدد 2 مليون يورو لبيع بولبينة.. والأهلي ضم المهتمين
السبت، 12 أبريل 2025 - 15:49
كتب : FilGoal
كشفت القناة الإذاعية الجزائرية الأولى عن المبلغ المحدد من نادي بارادو للموافقة على بيع لاعبه عادل بولبينة.
عادل بولبينة
النادي : بارادو
وفقا للإذاعة فإن بارادو حدد مبلغ 2 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب.
وأشارت الإذاعة إلى أن عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب ومنهم هال سيتي وأياكس أمستردام والأهلي.
بولبينة هو هداف الدوري الجزائري برصيد 15 هدفا.
وكان الزمالك قد تواصل مع النادي الجزائري لمحاولة ضم اللاعب خلال شهر يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم.
وكان النادي الجزائري قد تمسك بالحصول على 3 مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب خلال شهر يناير الماضي.
صاحب الـ 21 عاما شارك في 22 مباراة بقميص بارادو منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 5 أهداف.
نرشح لكم
رئيس بارادو لـ في الجول: نفضل الانتظار في ظل العروض المقدمة لـ بولبينة بعد إيقاف بلايلي.. الترجي يجمد علاقته برابطة الأندية التونسية ويهدد بالانسحاب الدوري القطري – تريزيجيه يصنع وظهور عبد القادر.. وغياب حمدي فتحي النني يشارك في تعادل الجزيرة مع عجمان قرعة كأس كونكاكاف - السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب الولايات المتحدة تونس تعلن مشاركتها ببطولة أمم إفريقيا للشباب في مصر مدرب قسنطينة: الحظ حالفنا بعدما خاننا في الذهاب.. ونستحق التأهل لنصف النهائي صحيفة الجزيرة: وعكة صحية تؤجل جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال