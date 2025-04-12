الإذاعة الجزائرية: بارادو حدد 2 مليون يورو لبيع بولبينة.. والأهلي ضم المهتمين

السبت، 12 أبريل 2025 - 15:49

كتب : FilGoal

عادل بولبينة - بارادو

كشفت القناة الإذاعية الجزائرية الأولى عن المبلغ المحدد من نادي بارادو للموافقة على بيع لاعبه عادل بولبينة.

عادل بولبينة

النادي : بارادو

بارادو

وفقا للإذاعة فإن بارادو حدد مبلغ 2 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب.

وأشارت الإذاعة إلى أن عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب ومنهم هال سيتي وأياكس أمستردام والأهلي.

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بولبينة هو هداف الدوري الجزائري برصيد 15 هدفا.

وكان الزمالك قد تواصل مع النادي الجزائري لمحاولة ضم اللاعب خلال شهر يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

وكان النادي الجزائري قد تمسك بالحصول على 3 مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب خلال شهر يناير الماضي.

صاحب الـ 21 عاما شارك في 22 مباراة بقميص بارادو منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 5 أهداف.

عادل بولبينة بارادو الأهلي
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