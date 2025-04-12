تحديد ملعب وموعد كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا

السبت، 12 أبريل 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة - ريال مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موع مباراة ريال مدريد وبرشلونة بنهائي كأس ملك إسبانيا.

وحدد الاتحاد يوم 26 أبريل موعدا للمباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

وستقام المباراة على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية والذي يتسع لأكثر من 71 ألف متفرج.

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وتأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد الفوز على ريال سوسيداد في نصف النهائي، بينما تفوق برشلونة على أتليتكو مدريد بنفس الدور.

ويلعب الفريقين نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ عام 2014 في المباراة التي شهدت فوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

ويعد برشلونة أكثر المتوجين بلقب كأس ملك إسبانيا في التاريخ برصيد 31 لقبا، بينما يحل ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 20 مرة.

برشلونة ريال مدريد كأس ملك إسبانيا
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