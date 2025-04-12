وصول طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

السبت، 12 أبريل 2025 - 13:46

كتب : FilGoal

داني ماكيلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، وصول طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز بقيادة الهولندي داني ماكيلي.

وصل إلى القاهرة مساء أمس طاقم الحكام الهولندي الذي سيدير مباراة بيراميدز والأهلي.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز في السابعة مساء باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية في مرحلة تحديد بطل الدوري.

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ويضم الطاقم داني ماكلي حكما للساحة، ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏E LEU انقدرة عد اهری ርትግጠዕብኤዎ وصل إلى القاهرة مساء أمس طاقم الحكام الهولندي الذى سيدير مباراة بيراميدز ،والأهلي، المقرر إقامتها في السابعة مساءا باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية، في المجموعة الأولى بدوري القسم الأول. الطاقم يضم داني ماكلي حكما للساحة ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي ،فريز، والحكم الرابع مارتين فوس كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد

وستقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي معقل بيراميدز.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين في المرحلة الأولى من الدوري بالتعادل 2-2 في استاد القاهرة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 43 نقطة ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

بيراميدز الأهلي الدوري المصري
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