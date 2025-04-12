تحضيرات لتصفيات أمم إفريقيا - حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب مصر تحت 16 عاما

السبت، 12 أبريل 2025 - 13:32

كتب : FilGoal

حسين عبد اللطيف

اختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 سنة، بقيادة حسين عبد اللطيف 30 لاعبًا للانتظام في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل الحالي.

وسيتخلل المعسكر المشاركة فى بطولة زد الدولية والتى ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وإفريقية مواليد 2008، خلال الفترة من 16 إلى 19 من الشهر نفسه، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات الأمم الإفريقية.

وجاءت القائمة التي اختارها حسين عبد اللطيف للمعسكر المرتقب، علي النحو التالي:

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مالك عمرو عبد الحق (الزمالك)

مؤمن محمود محمد (الإسماعيلي)

محمد عبيد عاطف (الأهلي)

عبدالعزيز محمود عبدالعزيز (فاركو)

أحمد رجب الشحات (زد)

براء محمود جلال (زد)

دانيال تامر وهبي (زد)

خالد مختار عبدالعزيز (زد)

سيف تامر محمد (زد)

ياسين أحمد مرسي (الزمالك)

أحمد صفوت أحمد (الزمالك)

أحمد إبراهيم عبدالله (الزمالك)

يوسف محمد حلمي (إنبي)

يحيى طارق سيد (إنبي)

محمد جمال محمد (إنبي)

عبدالله عمر عبد الرشيد (إنبي)

عبدالله عمرو محمد (إنبي)

عمر عبد الرحيم رجب(الأهلي)

محمد أيمن محمد (الأهلي)

سيف كريم عادل (الأهلي)

عمر عبدالعزيز محمد (الأهلي)

ياسين تامر أبوالقاسم (المقاولون العرب)

محمد وائل محمد (المقاولون العرب)

زيدان عادل محمد (القناة)

عادل علاء محمد (غزل المحلة)

محمد زكريا صبري (سموحة)

أحمد بشير السيد (سيراميكا كليوباترا)

يونس محمد سامي (بيراميدز)

محمد صبحي محمد (مودرن سبورت)

زياد أحمد فرحان (الاتحاد السكندري).

قد تكون صورة ‏‏‏متحدث‏، و‏آلة موسيقية‏‏ و‏نص‏‏

حسين عبد اللطيف الاتحاد المصري لكرة القدم
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