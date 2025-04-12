"تغنت بالملك".. ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن تجديد عقد صلاح

السبت، 12 أبريل 2025 - 13:10

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

تغنت الصحف الإنجليزية بتجديد النجم الدولي المصري محمد صلاح تعاقده مع ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وجدد صلاح تعاقده صباح الجمعة مع الريدز حتى 2027.

وتصدر صلاح أغلفة الصحف الإنجليزية بعد تجديد تعاقده مع ليفربول لموسمين بعدما كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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"اتفاق يليق بالملك" تصدر هذا العنوان صحيفة ميرور الإنجليزية الشهيرة في إشارة إلى تجديد عقد محمد صلاح بعد تلبية مطالبه المادية.

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بينما قالت صحيفة "ديلي ميل" إن عقد صلاح الجديد مع ليفربول مقابل 375 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

فيما قالت صحيفة تليجراف، إن صلاح وقع عقدا لمدة عامين مع ليفربول من أجل مواصلة كتابة التاريخ.

فيما عنونت صحيفة ديلي إكسبريس "محمد صلاح وقع عقدا قياسيا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني مع الريدز ويتوقع مستقبلا باهرا في أنفيلد".

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ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 394 مباراة وتمكن من تسجيل 243 هدفا وصناعة 111 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب، ويقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي العشرين لصالح الريدز.

محمد صلاح ليفربول
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