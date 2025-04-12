الدوري السعودي - بيولي يستبعد بروزوفيتش أمام الرياض.. ويعيد لابورت وأوتافيو

استبعد الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب نادي النصر السعودي، الكرواتي مارسليو بروزوفيتش من مواجهة الرياض.

ويلعب النصر أمام الرياض مساء اليوم السبت ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن بيولي مدرب النصر قرر استبعاد بروزوفيتش من مواجهة الرياض تجنا للإرهاق.

فيما قرر بيولي إعادة الثنائي إيمريك لابورت وأوتافيو مونتيرو للتشكيلة الأساسية أمام الرياض.

واكتفى اوتافيو ولابورت بالتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الهلال التي حسمها النصر 3-1 بقمة الجولة الماضية.

ويحتل نادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بفارق أقل 4 نقاط عن الهلال الوصيف و11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، لكن كل منهما لعب 27 مباراة مقابل 26 للنصر.