خبر في الجول - جلسة منتظرة لتجديد عقد الشناوي مع بيراميدز

يسعى نادي بيراميدز لحسم ملف تجديد عقد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وينتهي تعاقد الشناوي مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولو بيراميدز سيعقدون جلسة مع أحمد الشناوي خلال الفترة المقبلة لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وينتظر مسؤولو بيراميدز الانتهاء من خوض مواجهة الأهلي المرتقبة بمسابقة الدوري.

وكذلك مباراتي أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا في نصف نهائي دوري الأبطال، قبل عقد جلسة مع الشناوي لحسم تجديد تعاقده.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي.

ويلعب الشناوي في صفوف بيراميدز منذ صيف 2018 قادما من الزمالك.

الحارس البالغ من العمر 33 عاما خاض 185 مباراة مع بيراميدز، وحافظ على شباكه خلال 89 مباراة.

وتوج الشناوي مع بيراميدز بلقب النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر.