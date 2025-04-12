وزير الشباب والرياضة ينعي وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق
السبت، 12 أبريل 2025 - 11:05
كتب : FilGoal
نعى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق.
وتوفي صباح اليوم السبت، إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض.
ونشر حساب وزارة الشباب والرياضة عبر فيسبوك بيان جاء فيه: "يتقدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاةإبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، بعد صراع مع المرض. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر".
ناشئ الزمالك السابق فارق الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ووافته المنية داخل المستشفى الجوي، حيث كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.
وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة اللاعب إبراهيم شيكا، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان
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