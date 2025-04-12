وزير الشباب والرياضة ينعي وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

السبت، 12 أبريل 2025 - 11:05

كتب : FilGoal

إبراهيم شيكا - لاعب الزمالك السابق

نعى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق.

وتوفي صباح اليوم السبت، إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض.

ونشر حساب وزارة الشباب والرياضة عبر فيسبوك بيان جاء فيه: "يتقدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاةإبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، بعد صراع مع المرض. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر".

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قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏وداداد_لنعمات_الریإضة Sports قز_ا_والنانی_الرباضتي MnktryfYwad وزير الشباب والرياضة ينعي إبراهيم شيكا لاعب نادی الزمالك السابق يتقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي في وفاة الكابتن إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق بعد صراع مع المرض. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان អ្ទ القلار الجِعُونْ‏'‏

ناشئ الزمالك السابق فارق الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ووافته المنية داخل المستشفى الجوي، حيث كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة اللاعب إبراهيم شيكا، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان

إبراهيم شيكا وزير الشباب والرياضة
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