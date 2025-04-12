مواعيد مباريات السبت 12 أبريل - الأهلي وبيراميدز.. وأرسنال وسيتي وبرشلونة

السبت، 12 أبريل 2025 - 10:27

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 12 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.

وفي الدوري المصري يلعب الأهلي ضد بيراميدز في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل.

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فيما يلعب سيراميكا كليوباترا امام فاركو ضمن الجولة ذاتها.

وفي الدوري الإنجليزي يواجه أرسنال نظيره برينتفورد على ملعب الإمارات.

فيما يلعب مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش أمام كريستال بالاس.

وفي الدوري الإسباني يلعب برشلونة متصدر جدول الترتيب أمام ليجانيس.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الأهلي × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

فاركو × سيراميكا كليوباترا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × كريستال بالاس.. تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

أرسنال × برينتفورد.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ليجانيس × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × بوروسيا دورتموند.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5.

الأهلي بيراميدز الدوري الإنجليزي الدوري المصري
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