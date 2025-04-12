8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز

ضم مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي 21 لاعبا في قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في قمة الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء السبت في السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

ويغيب علي معلول وكريم وليد وعمر كمال وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش وعمر الساعي وسمير محمد ومصطفى مخلوف عن قائمة الفريق خلال اللقاء.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي - نييتس جراديشار - أشرف بنشرقي.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1 في السابعة من مساء السبت.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين في المرحلة الأولى من الدوري بالتعادل 2-2 في استاد القاهرة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 43 نقطة ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.