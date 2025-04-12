8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز

السبت، 12 أبريل 2025 - 01:37

كتب : أحمد الخولي

فريق الأهلي

ضم مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي 21 لاعبا في قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في قمة الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء السبت في السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

ويغيب علي معلول وكريم وليد وعمر كمال وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش وعمر الساعي وسمير محمد ومصطفى مخلوف عن قائمة الفريق خلال اللقاء.

أخبار متعلقة:
إمام: صلاح أثبت حبه لليفربول عكس زيزو.. ومن أصبح أسطورة للأهلي بعد رحيله عن الزمالك؟ رؤوف خليف معلقا على قمة بيراميدز ضد الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: وفرنا المستندات.. وفي انتظار استخراج التأشيرات لجنوب إفريقيا مصدر من الأهلي لـ في الجول: نعمل على إتمام إجراءات سفر بنشرقي وجراديشار إلى جنوب إفريقيا

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي - نييتس جراديشار - أشرف بنشرقي.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1 في السابعة من مساء السبت.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين في المرحلة الأولى من الدوري بالتعادل 2-2 في استاد القاهرة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 43 نقطة ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

الأهلي قائمة الأهلي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
خطوة قانونية من زيزو صوب الزمالك مصدر مقرب من بن رمضان يكشف لـ في الجول حقيقة عرضي الزمالك وبيراميدز لضمه إمام: صلاح أثبت حبه لليفربول عكس زيزو.. ومن أصبح أسطورة للأهلي بعد رحيله عن الزمالك؟ خبر في الجول - عرض ليبي لـ شيكابالا.. وموقف اللاعب بعد هدفه الرائع.. بن حمودة: أركز على تطوير مستواي والاستمرار في الاجتهاد رؤوف خليف معلقا على قمة بيراميدز ضد الأهلي للمباراة الثانية تواليا.. غزل المحلة يتغلب على سموحة "كانت المغريات كبيرة وكثيرة ولكن".. أول تعليق من الونش بعد تجديد عقده مع الزمالك
أخر الأخبار
8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 3 ساعة | الدوري المصري
خطوة قانونية من زيزو صوب الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
للمباراة الثالثة تواليا.. فالنسيا ينتصر على إشبيلية ويواصل سلسة عدم الخسارة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب الهلال يتحدث عن تدريب منتخب البرازيل 4 ساعة | سعودي في الجول
الهلال يواصل نتائجه السلبية بتعادله مع الاتفاق.. والأهلي يفوز على الرائد 4 ساعة | سعودي في الجول
دورة الترقي – 3 انتصارات في افتتاح مباريات المجموعة الأولى 5 ساعة | القسم الثاني
في ليلة تألق لياو.. ميلان يكتسح أودينيزي برباعية 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من بن رمضان يكشف لـ في الجول حقيقة عرضي الزمالك وبيراميدز لضمه 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - الونش يجدد تعاقده مع الزمالك 3 سنوات