للمباراة الثالثة تواليا.. فالنسيا ينتصر على إشبيلية ويواصل سلسة عدم الخسارة

انتصر فالنسيا على منافسه إشبيلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل خافيير جويرا هدف فالنسيا الوحيد.

وللمباراة الثالثة على التوالي ينتصر الخفافيش في بطولة الدوري.

ولم يتعرض فالنسيا للخسارة للمباراة السادسة تواليا في الدوري الإسباني وهذا للمرة الأولى منذ أبريل 2022.

ولا يعرف الخفافيش الخسارة في 4 مباريات متتالية ضد إشبيلية.

وتجاوز فالنسيا خصمه إشبيلية في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وأحرز جويرا هدفه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ن صناعة دييجو لوبيز.

وارتفع رصيد فالنسيا للنقطة 37 في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 36 في المركز الـ13.