مدرب الهلال يتحدث عن تدريب منتخب البرازيل

أوضح جورج جيسوس المدير الفني لـ الهلال موقفه من تدريب منتخب البرازيل.

وتعادل الهلال مع الاتفاق في الجولة 27 في الدوري السعودي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تدريب منتخب البرازيل؟ ليس لدي أي إجابة عن أمور أجهلها، ليس لي علاقة وتحدثت مع رئيس النادي بهذا الموضوع".

وشدد "ليس لدي معلومات يمكن أن أفصح عنها. أنا مدرب الهلال وأعلم ما أفعله، أحترم كل الآراء. ولن أقول شيئا عن موضوع البرازيل المتكرر".

وسبق أن كشف تقرير لقناة العربية السعودية أن البرتغالي يحلم بتدريب منتخب البرازيل دون إغضاب إدارة النادي السعودي.

ولا زال الاتحاد البرازيلي يبحث عن خليفة لدوريفال جونيور لقيادة الفريق في الفترة المقبلة وقبل كأس العالم 2026.

ولا يريد جيسوس الخروج من الهلال بطريقة غير جيدة، إذ ما زال الفريق ينافس على بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

ويأمل جيسوس في الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد البرازيلي من أجل قيادة المنتخب البرازيلي بعد كأس العالم للأندية الذي يقام في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

في المقابل ذكرت قناة TyC Sports الأرجنتينية في وقت سابق ان الاتحاد البرازيلي سيدفع مليوني ونصف المليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد البرتغالي مع الهلال السعودي.

وأشار التقرير إلى أن كل شيء تم الاتفاق عليه وفقا للتقارير البرازيلية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد في مايو المقبل بعد انتهاء المنافسات المحلية للهلال.

جيسوس سبق له تحقيق لقب كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي مع فلامنجو في 2019.

كما قاد الفريق ذاته إلى المركز الثاني في مونديال الأندية بعد الخسارة أمام ليفربول في ذات العام، مما جعله أحد أبرز المرشحين لتولي المسؤولية الفنية للبرازيل.