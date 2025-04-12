الهلال يواصل نتائجه السلبية بتعادله مع الاتفاق.. والأهلي يفوز على الرائد

السبت، 12 أبريل 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

الهلال - الاتفاق

يواصل الهلال نتائجه السلبية بتعادله مع الاتفاق بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل مالكوم هدف الهلال، بينما أحرز جواو كوستا هدف الاتفاق.

ويستمر الهلال في تحقيق النتائج السلبية، إذ خسر من النصر في دربي الرياض قبل أن يتعادل مع الاتفاق ويعطي الفرصة للاتحاد للابتعاد بصدارة الدوري.

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وانتصر الاتحاد على منافسه العروبة بهدفين دون رد الخميس الماضي.

وافتتح جواو كوستا النتيجة للاتفاق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وتعادل مالكوم من صناعة رينان لودي في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة وصل الهلال للنقطة 58 في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي ويبتعد برصيد 7 نقاط.

وارتفع رصيد الاتفاق للنقطة 37 في المركز الثامن.

الرائد × الأهلي

عاد الأهلي لتحقيق الفوز في الدوري السعودي بالانتصار على منافسه الرائد بهدفين دون رد في الجولة ذاتها.

وأحرز فرانك كيسيي وجابري فيجا ثنائية الأهلي.

ولم يستطع الأهلي الفوز في المباريات الـ3 الأخيرة في بطولة الدوري السعودي إذ تعادل مرتين وخسر مرة واحدة.

وافتتح كيسيي النتيجة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وضاعف فيجا الفارق في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 52 في المركز الرابع.

وتجمد رصيد الرائد عند النقطة 18 ويتذيل الترتيب.

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