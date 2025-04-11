دورة الترقي – 3 انتصارات في افتتاح مباريات المجموعة الأولى
الجمعة، 11 أبريل 2025 - 23:59
كتب : رضا السنباطي
افتتحت اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.
وتنقسم الفرق المتأهلة من المجموعات الـ 6 من دوري الدرجة الثانية (ب) إلى 3 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق في دورة الترقي، ويتأهل متصدر كل مجموعة من الـ 3 لدوري المحترفين.
وتضم المجموعة الأولى في دورة الترقي الفرق الـ 6 المتأهلة من المجموعتين الأولى والثانية من الدرجة الثانية (ب)، ويخوض كل فريق 10 جولات ضد منافسيه الـ 5.
وتضم المجموعة الأولى فرق: المدينة وأسمنت أسيوط ومسار والنصر للتعدين ومصر للمقاصة والأقصر.
وسجل حازم أحمد هدف فوز أسمنت أسيوط على المدينة.
فيما سجل بسام مدحت هدف فوز مسار على النصر للتعدين.
وانتصر مصر للمقاصة على الأقصر بنتيجة 3-0 بفضل بأهداف أحمد رأفت وأحمد شعبان وإسلام حسين.
نرشح لكم
دوري المحترفين - وادي دجلة في الصدارة.. وتعادل المقاولون ضد أسوان دوري المحترفين - الشحات يقود الداخلية للفوز أمام لافيينا.. وتعادل الترسانة والسكة رئيس الوزراء: وافقنا على قانون الرياضة الجديد.. ولكن طلبنا مراجعة بعض المواد اتحاد الكرة يعلن الجدول الزمني لحصول الأندية على التراخيص بعد العقوبات الصارمة.. مركز شباب كفر بولين يصدرا بيانا بشأن قرارات اتحاد الكرة منع من ممارسة نشاط في الكرة.. اعتماد عقوبات في الدرجة الثالثة بعد الاعتداء على حكم اتحاد الكرة: اعتماد أجندة المنتخب في يونيو.. وتفويض أبو ريدة لمناقشة تصور الموسم المقبل دوري المحترفين - المنصورة يحقق الانتصار الرابع على التوالي.. وأسوان يتعادل مع بلدية المحلة
أخر الأخبار
خطوة قانونية من زيزو صوب الزمالك 52 دقيقة | الدوري المصري