دورة الترقي – 3 انتصارات في افتتاح مباريات المجموعة الأولى

افتتحت اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وتنقسم الفرق المتأهلة من المجموعات الـ 6 من دوري الدرجة الثانية (ب) إلى 3 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق في دورة الترقي، ويتأهل متصدر كل مجموعة من الـ 3 لدوري المحترفين.

وتضم المجموعة الأولى في دورة الترقي الفرق الـ 6 المتأهلة من المجموعتين الأولى والثانية من الدرجة الثانية (ب)، ويخوض كل فريق 10 جولات ضد منافسيه الـ 5.

وتضم المجموعة الأولى فرق: المدينة وأسمنت أسيوط ومسار والنصر للتعدين ومصر للمقاصة والأقصر.

وسجل حازم أحمد هدف فوز أسمنت أسيوط على المدينة.

فيما سجل بسام مدحت هدف فوز مسار على النصر للتعدين.

وانتصر مصر للمقاصة على الأقصر بنتيجة 3-0 بفضل بأهداف أحمد رأفت وأحمد شعبان وإسلام حسين.