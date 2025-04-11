في ليلة تألق لياو.. ميلان يكتسح أودينيزي برباعية

اكتسح ميلان منافسه أودينيزي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل رافاييل لياو وثيو هيرنانديز وبافلوفيتش وتيجاني ريندرز أهداف ميلان.

ومثل أودينيزي عقدة لميلان في السنوات الأخيرة وكان منافسا صعبا، لكن تمكن ميلان من الفوز عليه في الـ3 مباريات الأخيرة.

وتمكن الروسونيري من الفوز بعد 3 مباريات متتالية دون تحقيق الانتصار ضد نابولي وإنتر وفيورنتينا.

وبهذا الفوز وصل ميلان للنقطة 51 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد أودينيزي عند النقطة 40 في المركز الـ11.

وافتتح لياو النتيجة في الدقيقة 42 من صناعة يوسف فوفانا.

وضاعف بافلوفيتش الفارق في الدقيقة 45 من صناعة كريستيان بوليسيتش.

وفي الدقيقة 74 أحرز ثيو الهدف الثالث من صناعة تامي أبراهام.

واختتم ريندرز أهداف ميلان في الدقيقة 81 من صناعة لياو الذي تألق بتسجيله هدف وصناعته لآخر وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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