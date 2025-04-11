مصدر مقرب من بن رمضان يكشف لـ في الجول حقيقة عرضي الزمالك وبيراميدز لضمه

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 23:42

كتب : عمرو نبيل

محمد علي بن رمضان - فرينتسفاروتشي

أوضح مصدر من محمد علي بن رمضان لاعب فرينتسفاروتشي المجري تفاصيل العروض المقدمة له من الأندية المصرية.

وربطت بعض التقارير في الآونة الأخيرة انتقال بن رمضان لأحد أندية الدوري المصري بدءا من الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من محمد علي بن رمضان لاعب فرينتسفاروتشي لـ FilGoal.com: "الزمالك وبيراميدز تواصلا معنا لضم اللاعب، وسنأتي للقاهرة من أجل التفاوض المباشر".

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وأضاف عرض بيراميدز الأعلى ماديا، وسيدفع قيمة الانتقال كاش، وبالفعل قدموا عرضا للمدير الرياضي للنادي المجري".

وأتم "الزمالك لم يرسل عرضا رسميا للنادي حتى الآن".

لاعب الوسط التونسي البالغ 25 عاما خاض الموسم الجاري مع بطل المجر 31 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 3.

ومنذ انتقاله من الترجي لبطل المجر في 2023 خاض 71 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11 وتوج بلقب الدوري عن الموسم الماضي.

وبقميص منتخب تونس شارك في 45 مباراة سجل خلالها 3 أهداف دولية.

وارتبط اسم بن رمضان طيلة الصيف الماضي بالانتقال للأهلي.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات السابق في الأهلي سبب عدم إتمام التعاقد قائلا آنذاك لقناة إم بي سي مصر 2: "سبب فشل صفقة بن رمضان مادي بحت. النادي المجري غالى في مطالبه واللاعب ضغط لإتمام الصفقة قدر استطاعته. النادي طلب 3 ملايين دولار نقدا وآخر عرض قدمناه 1.8 مليون دولار على أقساط وفقا لسقف قدراتنا".

وينتهي تعاقد بن رمضان مع فرينتسفاروتشي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

محمد علي بن رمضان الزمالك بيراميدز
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