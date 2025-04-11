إمام: صلاح أثبت حبه لليفربول عكس زيزو.. ومن أصبح أسطورة للأهلي بعد رحيله عن الزمالك؟

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

حازم إمام - أحمد سيد زيزو - الزمالك

أقر حازم إمام عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك أن محمد صلاح أثبت حبه لليفربول عن طريق تجديد عقده عكس ما فعله زيزو مع الزمالك.

وقال إمام لقناة دي إم سي: "أعرف أنني أحرق نفسي في لجنة التخطيط، لكن لا أستطيع أن أرفض أي شيء يخص الزمالك خاصة في الظروف الحالية".

وأضاف "لم أفكر بشكل عقلاني عندما انضممت للجنة التخطيط للزمالك، لكن لن أرفض أي طلب من النادي".

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وأكمل ""لجنة التخطيط دورها استشاري فقط، نحن لسنا أصحاب القرارات مجلس الإدارة هو من يدير الأمور".

وواصل "ممدوح عباس هو من كان سيتحمل راتب زيزو بالإضافة إلى 3-4 لاعبين آخرين".

وشدد "زيزو أعطانا معلومات خلال المفاوضات معه أنه لم يوقع للأهلي، لذلك كيف سنكذبه، وبالتالي نفى عمرو الجنايني وجميعنا توقيع زيزو للأهلي بناء على هذه المعلومات".

وأكمل "زيزو كان يؤكد لنا أنه يحب الزمالك ويريد أن يكون أسطورة وأنه سيبقى في النادي، وكان يطمنا دائما، حتى بعد المشاكل التي حدثت".

وأكد "زيزو الآن في الأهلي ولذلك الحديث عن أموره الآن غير مهمة".

وأوضح "محمد صلاح اليوم وهو أهم لاعب في العالم ويبعد زيزو بمسافات كبيرة، ويعتبر لاعبا حرا، وتلقى عروضا كثيرة وضحى بملايين من الدوري السعودي وجدد عقده مع ليفربول، وبالتأكيد يشعر بالضيق من الإدارة، لكنه بقى لأنه يحب الاستمرار".

وكشف "قلت لزيزو لا تتعامل مع من يدير الزمالك لكن ككيان".

وتابع "زيزو قال لي أريد الاستمرار وينقصني 40 هدفا وأصبح الهداف التاريخي للزمالك".

وأضاف "ومن لعب في الزمالك كثيرا وتوج ببطولات ثم رحل للأهلي هل أصبحوا أساطير"؟

وتابع "تواجد زيزو في السفارة الأمريكية أكد لنا توقيعه للأهلي، كنت أريده أن يصارحني منذ البداية".

وكشف "بعد حديثي عن عدم توقيع زيزو للأهلي، جميع الأخبار في اليوم التالي أشارت إلى توقيع زيزو للأهلي، وهذا لتخوفهم من تراجعه والاستمرار مع الزمالك".

وواصل "هاتفت الونش للحديث معه حول صحة أخبار توقيعه للأهلي، قال لي عيب يا كابتن، وتعرض الونش لضغوطات كبيرة من داخل الزمالك للانضمام للأهلي".

وعن احتمالية رئاسته للزمالك قال: "المناخ غير جيد في الكرة المصرية وبات مهينا بسبب اتخاذه لقرار ما".

وأنهى حديثه "عبد الله السعيد محترف للغاية وأبلغنا أنه يريد أن يكون الأخير في عملية تجديد عقود اللاعبين، لكن السعيد شخص واضح للغاية وسيبلغنا بقراره بشكل صريح".

غياب أحمد سيد "زيزو" عن مران الزمالك اليوم الجمعة قبل لقاء حرس الحدود، حسبما علم FilGoal.com.

ويستعد الزمالك للقاء حرس الحدود يوم الأحد المقبل في ختام الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

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