كرة طائرة - نهائي مصري جديد.. سيدات الأهلي يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا

تأهلت سيدات الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للأندية بالفوز على قرطاج التونسي بنتيجة 3-0.

وتستضيف مدينة أبوجا النيجيرية منافسات بطولة إفريقيا للسيدات حتى 13 أبريل الجاري.

ويتكرر نهائي البطولة الإفريقية للموسم الثاني على التوالي بين الأهلي والزمالك.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-15 و25-23 و25-21.

وسيقام النهائي يوم الأحد المقبل بين القطبين والفائز سيحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية.

ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.

أما الأهلي فهو الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.