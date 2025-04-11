خبر في الجول - عرض ليبي لـ شيكابالا.. وموقف اللاعب

خطوة قانونية من زيزو صوب الزمالك

مصدر مقرب من بن رمضان يكشف لـ في الجول حقيقة عرضي الزمالك وبيراميدز لضمه

إمام: صلاح أثبت حبه لليفربول عكس زيزو.. ومن أصبح أسطورة للأهلي بعد رحيله عن الزمالك؟

بعد هدفه الرائع.. بن حمودة: أركز على تطوير مستواي والاستمرار في الاجتهاد

رؤوف خليف معلقا على قمة بيراميدز ضد الأهلي

للمباراة الثانية تواليا.. غزل المحلة يتغلب على سموحة

"كانت المغريات كبيرة وكثيرة ولكن".. أول تعليق من الونش بعد تجديد عقده مع الزمالك

مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب عدم تحديد موعد نهائي كأس مصر