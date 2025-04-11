خبر في الجول - عرض ليبي لـ شيكابالا.. وموقف اللاعب
الجمعة، 11 أبريل 2025 - 22:51
كتب : FilGoal
تقدم النصر الليبي بعرض لضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بدءا من الموسم المقبل.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق نهائي حتى الآن.
وعلم FilGoal.com أيضا بوجود ترحيب من شيكابالا بالانتقال للنصر الليبي.
وسبق أن خاض شيكابالا مباراة خالد حسين نجم الكرة الليبية ضد النصر الليبي في نوفمبر الماضي.
وسبق أن حدد شيكابالا نهاية الموسم الماضي الجاري لاعتزاله كرة القدم. (طالع التفاصيل)
ويغيب شيكابالا عن المباريات مؤخرا بقميص الزمالك بسبب الإصابة بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة.
صاحب الـ 39 عاما خاض 393 مباراة بقميص الزمالك في جميع المسابقات سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.
ويعد شيكابالا أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبا.