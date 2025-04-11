كرة يد – علي زين يتأهل لنهائي كأس رومانيا مع دينامو بوخارست

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

علي زين

قاد علي زين فريقه دينامو بوخارست للوصول لنهائي كأس رومانيا لكرة اليد 2025.

وانتصر دينامو على ميناور بايا ماري بنتيجة 34-23.

وسجل نجم منتخب مصر 5 أهداف خلال اللقاء.

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وسيلتقي دينامو بوخارست في النهائي مع بوتايسا توردا.

ويأمل دينامو في حصد لقب كأس رومانيا للموسم الثاني على التوالي.

وحقق الفريق 4 ألقاب من أصل آخر 5 ألقاب في كأس رومانيا لكرة اليد.

وحصد دينامو الثنائية في الموسم الماضي بتحقيق لقبي الدوري والكأس.

كرة يد علي زين كأس رومانيا يحيى خالد - فيزبريم - دينامو بوخارست
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