جوارديولا: استمرار صلاح مع ليفربول جيد للدوري الإنجليزي

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 22:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن استمرار محمد صلاح لاعب ليفربول رفقة فريقه جيد للدوري الإنجليزي.

وأعلن ليفربول تجديد عقد محمد صلاح صباح اليوم الجمعة لمدة موسمين.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد صلاح مع نهاية الموسم الجاري.

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وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول؟ هذا جيد للدوري الإنجليزي".

وأتم "بالطبع لا شك حول جودة محمد صلاح".

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 394 مباراة وتمكن من تسجيل 243 هدفا وصناعة 111 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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