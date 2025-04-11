الدوري القطري – تريزيجيه يصنع وظهور عبد القادر.. وغياب حمدي فتحي

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 22:17

كتب : FilGoal

تريزيجيه - روجر جيديش - الريان

أقيمت اليوم مباريات الجولة 21 -قبل الأخيرة- من دوري نجوم قطر 2024-25 وشهدت مشاركة الثنائي المصري المحترف محمود حسن "تريزيجيه" مع الريان وأحمد عبد القادر من قطر.

وغاب حمدي فتحي عن المشاركة في مباراة فريقه الوكرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وصنع تريزيجيه أولى أهداف الريان في الفوز على الشمال بنتيجة 5-3.

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وأرسل الدولي المصري عرضية متقنة من الجهة اليمنى أودعها دي سارت على يمين الحارس في الدقيقة 7.

وخرج تريزيجيه في الدقيقة 82 من أرض الملعب وعوضه المخضرم رودريجو تاباتا.

اللقاء شهد تسجيل البرازيلي روجر جيديش لـ 3 أهداف ارتقى بها لصدارة ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا بفارق هدف عن الجزائري بغداد بونجاح الذي سجل هدفا في اللقاء.

الفوز رصيد الريان للنقطة 30 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الشمال في المركز السادس عند 29 نقطة.

وفرض نادي قطر التعادل على الشحانية بمشاركة عبد القادر في الشوط الأول.

وخرج الدولي المصري بين شوطي اللقاء والنتيجة تشير للتعادل 1-1 وهي التي انتهى بها اللقاء.

وسجل المخضرم سيباستيان سوريا هدف التعادل لقطر من صناعة بيرسي تاو لاعب الأهلي السابق.

ويحتل قطر المركز العاشر برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الشحانية المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ويختتم الريان موسمه بلقاء قطر في مواجهة تجمع تريزيجيه بعبد القادر في الجولة المقبلة.

وتعادل الوكرة في غياب حمدي فتحي ولا زال سابعا برصيد 25 نقطة.

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