بعد هدفه الرائع.. بن حمودة: أركز على تطوير مستواي والاستمرار في الاجتهاد

شدد محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة أن تركيزه حاليا ينصب على تطوير مستواه والاستمرار في الاجتهاد.

وتغلب فريق غزل المحلة على منافسه سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المرحلة الثانية من الدوري المصري.

وقال المهاجم التونسي لقناة أون سبورت 1: "الحمد لله على الفوز، نتحسن من فترة لأخرى، ونشكر الجماهير على المساندة".

وأضاف "ركزنا حتى اللحظة الأخيرة، وأسعدنا الجماهير، وإن شاء الله سنتحسن الفترة المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "أركز على تطوير مستواي والاستمرار في الاجتهاد ولذلك سجلت الهدف".

وأحرز بن حمودة هدف فريقه الوحيد بطريقة رائعة، بعد مراوغة رائعة ثم تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

وللمرة الأولى في تاريخ غزل المحلة يتمكن من الفوز على سموحة في مباراتين متتاليتين.

وكان غزل المحلة انتصر على سموحة في مباراة الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعاد المحلة للفوز مرة أخرى بعد عدم الانتصار في 4 مباريات متتالية في جميع البطولات، إذ خسر 3 مرات وتعادل مرة واحدة.

وبهذا الفوز وصل المحلة للنقطة 20 في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الخامس.

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