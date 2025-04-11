رؤوف خليف معلقا على قمة بيراميدز ضد الأهلي

أعلن المعلق التونسي رؤوف خليف تعليقه على مباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة الثانية من المرحلة النهائي للدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز غدا السبت في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستكون تلك المرة الأولى للمعلق المخضرم للتعليق على مباراة في الدوري المصري.

وعمل المعلق التونسي الشهير عبر قنوات راديو وتلفزيون العرب (ART) وبي إن سبورتس والعراقية الرياضية.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1 في السابعة من مساء غدا السبت.

وسيعلق على القناة الصوتية الثانية: محمد الكواليني.

وستقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي معقل بيراميدز.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين في المرحلة الأولى من الدوري بالتعادل 2-2 في استاد القاهرة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 43 نقطة ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكيلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

من هو داني ماكيلي؟

داني ماكيلي صاحب الـ 42 عاما يعمل مفتشا للشرطة في مدينة روتردام الهولندية وهو حكم دولي منذ عام 2011.

ماكيلي أدار نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عاما في عام 2012، كما أدار نهائي الدوري الاوروبي بين إشبيلية وإنتر ميلان في عام 2010.

كما حكم ماكيلي مباراة نصف النهائي بين بالميراس البرازيلي وأونال المكسيكي في كأس العالم للأندية 2020 في قطر.

وأدار ماكيلي مباراة دور الـ16 بين إنجلترا وألمانيا ونصف نهائي ويمبلي بين إنجلترا والدنمارك في يورو 2020.

ماكيلي كان حاضرا أيضا كحكم خلال كأس العالم 2022 لكرة القدم حيث كان حكما لمباراتين في دور المجموعات.