رؤوف خليف معلقا على قمة بيراميدز ضد الأهلي
الجمعة، 11 أبريل 2025 - 21:15
كتب : FilGoal
أعلن المعلق التونسي رؤوف خليف تعليقه على مباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة الثانية من المرحلة النهائي للدوري المصري.
ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز غدا السبت في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وستكون تلك المرة الأولى للمعلق المخضرم للتعليق على مباراة في الدوري المصري.
وعمل المعلق التونسي الشهير عبر قنوات راديو وتلفزيون العرب (ART) وبي إن سبورتس والعراقية الرياضية.
وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1 في السابعة من مساء غدا السبت.
وسيعلق على القناة الصوتية الثانية: محمد الكواليني.
وستقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي معقل بيراميدز.
وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين في المرحلة الأولى من الدوري بالتعادل 2-2 في استاد القاهرة.
ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 43 نقطة ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكيلي.
ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.