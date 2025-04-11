للمباراة الثانية تواليا.. غزل المحلة يتغلب على سموحة

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

غزل المحلة

تغلب فريق غزل المحلة على منافسه سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المرحلة الثانية من الدوري المصري.

وسجل محمد علي بن حمودة هدف المحلة الوحيد.

وللمرة الأولى في تاريخ غزل المحلة يتمكن من الفوز على سموحة في مباراتين متتاليتين.

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وكان غزل المحلة انتصر على سموحة في مباراة الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعاد المحلة للفوز مرة أخرى بعد عدم الانتصار في 4 مباريات متتالية في جميع البطولات، إذ خسر 3 مرات وتعادل مرة واحدة.

وبهذا الفوز وصل المحلة للنقطة 20 في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الخامس.

وصف المباراة

تعرض عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة لإصابة مبكرة، لكن بقى بعد علاجه في الدقيقة الأولى من المباراة.

ولم يتمكن عامر عامر من الاستمرار في المباراة واستبدل في الدقيقة الثامنة ودخل أحمد النفراوي بدلا منه.

وأطلق عبد الكبير الوادي تسديدة صاروخية ارتطمت في العارضة في الدقيقة 34.

وبعد دقيقتين أحرز بن حمودة هدفا رائعا بعد مراوغة رائعة ثم تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني انخفض إيقاع المباراة للغاية.

وتعتبر فرصة مصطفى البدري هي الأخطر في الشوط الثاني، إذ انفرد البدري بالنفراوي حارس مرمى المحلة في الدقيقة 85 لكن تمكن النفراوي من التصدي.

وأنقذ النفراوي فريقه وتمكن من تأمين نقاط المباراة كاملة للمحلة.

غزل المحلة سموحة محمد علي بن حمودة
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