للمباراة الثانية تواليا.. غزل المحلة يتغلب على سموحة

تغلب فريق غزل المحلة على منافسه سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المرحلة الثانية من الدوري المصري.

وسجل محمد علي بن حمودة هدف المحلة الوحيد.

وللمرة الأولى في تاريخ غزل المحلة يتمكن من الفوز على سموحة في مباراتين متتاليتين.

وكان غزل المحلة انتصر على سموحة في مباراة الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعاد المحلة للفوز مرة أخرى بعد عدم الانتصار في 4 مباريات متتالية في جميع البطولات، إذ خسر 3 مرات وتعادل مرة واحدة.

وبهذا الفوز وصل المحلة للنقطة 20 في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الخامس.

وصف المباراة

تعرض عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة لإصابة مبكرة، لكن بقى بعد علاجه في الدقيقة الأولى من المباراة.

ولم يتمكن عامر عامر من الاستمرار في المباراة واستبدل في الدقيقة الثامنة ودخل أحمد النفراوي بدلا منه.

وأطلق عبد الكبير الوادي تسديدة صاروخية ارتطمت في العارضة في الدقيقة 34.

"أحلى من الهدف".. عارضة غزل المحلة تحرم سموحة من هدف عالمي من تسديدة صاروخية pic.twitter.com/tMrckeHpO8 — ON Sport (@ONTimeSports) April 11, 2025

وبعد دقيقتين أحرز بن حمودة هدفا رائعا بعد مراوغة رائعة ثم تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني انخفض إيقاع المباراة للغاية.

وتعتبر فرصة مصطفى البدري هي الأخطر في الشوط الثاني، إذ انفرد البدري بالنفراوي حارس مرمى المحلة في الدقيقة 85 لكن تمكن النفراوي من التصدي.

في الدقائق الأخيرة.. مصطفى البدري يهدر انفراد لـ سموحة أمام مرمى غزل المحلة pic.twitter.com/vIFfpQ9OcX — ON Sport (@ONTimeSports) April 11, 2025

وأنقذ النفراوي فريقه وتمكن من تأمين نقاط المباراة كاملة للمحلة.

video:1