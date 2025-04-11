كرة طائرة - سيدات الزمالك يتأهلن نهائي بطولة إفريقيا بفوز شاق على الأنابيب الكيني

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

فريق سيدات الزمالك - كرة طائرة

سيدات الزمالك يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا للأندية بالفوز بنتيجة 3-2 على الأنابيب الكيني

وتستضيف مدينة أبوجا النيجيرية منافسات بطولة إفريقيا للسيدات حتى 13 أبريل الجاري.

وتواصل سيدات الزمالك حملة الدفاع عن اللقب الذي تحقق في آخر نسختين، بالوصول للنهائي الثالث على التوالي.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - بتواجد الأهلي والزمالك.. الكشف عن مواعيد نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - مواصلة الدفاع عن اللقب.. الزمالك يهزم البنك الكيني ويتأهل لنصف النهائي كرة طائرة - الأهلي أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية سيدات كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي سيدات إفريقيا.. ومواجهات كينية مرتقبة

وتفوقت سيدات الزمالك في الشوط الأول 25-23، وتعادل الأنابيب الكيني بنتيجة 28-26 في الشوط الثاني.

عاد الزمالك وتقدم في الشوط الثالث بنتيجة 25-19، وتعادل الأنابيب الكيني مجددا في الشوط الرابع بنتيجة 26-24.

وأخيرا حسمت سيدات الزمالك اللقاء لصالحهن والتأهل بالفوز بنتيجة 15-12 في الشوط الخامس الفاصل.

حامل اللقب في آخر نسختين ينتظر الفائز من لقاء الأهلي وقرطاج التونسي والذي سيقام بعد قليل.

ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.

أما الأهلي فهو الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

كرة طائرة الزمالك بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات الزمالك كرة طائرة
نرشح لكم
الدوري المصري سيدات - انتصار مسار والأهلي والزمالك في الجولة السادسة كرة طائرة - بتواجد الأهلي والزمالك.. الكشف عن مواعيد نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - مواصلة الدفاع عن اللقب.. الزمالك يهزم البنك الكيني ويتأهل لنصف النهائي كرة طائرة - الأهلي أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية سيدات كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي سيدات إفريقيا.. ومواجهات كينية مرتقبة كرة طائرة - الكشف عن موعد مباراتي الأهلي والزمالك في ثمن نهائي إفريقيا للسيدات كرة سلة - إنجاز لم يحدث من قبل.. جنى الألفي تحصد لقب بطولة الجامعات الأمريكية كرة طائرة - الأهلي والزمالك يضمنان صدارة المجموعات.. ومواجهة منتظرة في النهائي
أخر الأخبار
بعد هدفه الرائع.. بن حمودة: أركز على تطوير مستواي والاستمرار في الاجتهاد 17 دقيقة | الدوري المصري
رؤوف خليف معلقا على قمة بيراميدز ضد الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
للمباراة الثانية تواليا.. غزل المحلة يتغلب على سموحة 38 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - سيدات الزمالك يتأهلن نهائي بطولة إفريقيا بفوز شاق على الأنابيب الكيني ساعة | رياضة نسائية
"كانت المغريات كبيرة وكثيرة ولكن".. أول تعليق من الونش بعد تجديد عقده مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يقصي حامل اللقب.. والزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر ساعة | كرة يد
مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب عدم تحديد موعد نهائي كأس مصر ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تجديد عقد الونش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - الونش يجدد تعاقده مع الزمالك 3 سنوات