كرة طائرة - سيدات الزمالك يتأهلن نهائي بطولة إفريقيا بفوز شاق على الأنابيب الكيني

سيدات الزمالك يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا للأندية بالفوز بنتيجة 3-2 على الأنابيب الكيني

وتستضيف مدينة أبوجا النيجيرية منافسات بطولة إفريقيا للسيدات حتى 13 أبريل الجاري.

وتواصل سيدات الزمالك حملة الدفاع عن اللقب الذي تحقق في آخر نسختين، بالوصول للنهائي الثالث على التوالي.

وتفوقت سيدات الزمالك في الشوط الأول 25-23، وتعادل الأنابيب الكيني بنتيجة 28-26 في الشوط الثاني.

عاد الزمالك وتقدم في الشوط الثالث بنتيجة 25-19، وتعادل الأنابيب الكيني مجددا في الشوط الرابع بنتيجة 26-24.

وأخيرا حسمت سيدات الزمالك اللقاء لصالحهن والتأهل بالفوز بنتيجة 15-12 في الشوط الخامس الفاصل.

حامل اللقب في آخر نسختين ينتظر الفائز من لقاء الأهلي وقرطاج التونسي والذي سيقام بعد قليل.

ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.

أما الأهلي فهو الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.