"كانت المغريات كبيرة وكثيرة ولكن".. أول تعليق من الونش بعد تجديد عقده مع الزمالك

شدد محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك أن المغريات التي تلقاها كانت كبيرة وكثيرة قبل تجديد عقده مع الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك تجديد عقد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق لمدة 3 أعوام.

وكتب الونش عبر حسابه على فيسبوك "الحمدلله، أعلن استمراري في نادي الزمالك بيتي وصاحب الفضل على شخصي بعد الله، لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وهذا أقل رد للجميل على كل ما رأيته من خير وأشياء لا تقدر بثمن من الزمالك وجماهيره العظيمة".

وأضاف "كانت المغريات كبيرة وكثيرة لكن التاريخ لا يجوز أن يذهب بهذه السهولة، خصوصا أنني من أكثر المدافعين في تاريخ الزمالك تتويجا بالبطولات، وبالطبع أتشرف كوني أحد قادة الفريق".

وأكمل "أعلنها بكل وضوح وصراحة، أنا في الأساس مشجع لنادي الزمالك، وطيلة مشواري مع الفريق لم أساومه ولم أقدر على فعل ذلك في الوقت الحالي أو في المستقبل لأنني في الأساس مشجع للنادي وأعتبر نفسي أحد أبنائه".

وتابع "أشكر جماهير نادي الزمالك العظيمة على الدعم المتواصل وغير المشروط للفريق ولكل اللاعبين وأطالبهم بالاستمرار في هذا العمل لأنهم الأفضل على الإطلاق".

وواصل "أتوجه أيضا بالشكر لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط على دعم ورغبتهم في تجديد تعاقدي مع نادينا العظيم".

وأكد "مستمرين في رحلتنا نحو التتويج بالبطولات وفي إسعاد الملايين من عشاق الملكي في كل أنحاء العالم، وأطالبهم بالوقوف بجانب الزمالك في هذه الفترة الصعبة، كما اعتادنا منكم، لأننا أقوى بكم ونستمد قوتنا منكم".

وأنهى "عاش نادي الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن إدارة الزمالك نجحت في تجديد عقد اللاعب لـ3 أعوام.