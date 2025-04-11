"كانت المغريات كبيرة وكثيرة ولكن".. أول تعليق من الونش بعد تجديد عقده مع الزمالك

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 20:34

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - الونش

شدد محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك أن المغريات التي تلقاها كانت كبيرة وكثيرة قبل تجديد عقده مع الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك تجديد عقد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق لمدة 3 أعوام.

وكتب الونش عبر حسابه على فيسبوك "الحمدلله، أعلن استمراري في نادي الزمالك بيتي وصاحب الفضل على شخصي بعد الله، لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وهذا أقل رد للجميل على كل ما رأيته من خير وأشياء لا تقدر بثمن من الزمالك وجماهيره العظيمة".

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وأضاف "كانت المغريات كبيرة وكثيرة لكن التاريخ لا يجوز أن يذهب بهذه السهولة، خصوصا أنني من أكثر المدافعين في تاريخ الزمالك تتويجا بالبطولات، وبالطبع أتشرف كوني أحد قادة الفريق".

وأكمل "أعلنها بكل وضوح وصراحة، أنا في الأساس مشجع لنادي الزمالك، وطيلة مشواري مع الفريق لم أساومه ولم أقدر على فعل ذلك في الوقت الحالي أو في المستقبل لأنني في الأساس مشجع للنادي وأعتبر نفسي أحد أبنائه".

وتابع "أشكر جماهير نادي الزمالك العظيمة على الدعم المتواصل وغير المشروط للفريق ولكل اللاعبين وأطالبهم بالاستمرار في هذا العمل لأنهم الأفضل على الإطلاق".

وواصل "أتوجه أيضا بالشكر لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط على دعم ورغبتهم في تجديد تعاقدي مع نادينا العظيم".

وأكد "مستمرين في رحلتنا نحو التتويج بالبطولات وفي إسعاد الملايين من عشاق الملكي في كل أنحاء العالم، وأطالبهم بالوقوف بجانب الزمالك في هذه الفترة الصعبة، كما اعتادنا منكم، لأننا أقوى بكم ونستمد قوتنا منكم".

وأنهى "عاش نادي الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن إدارة الزمالك نجحت في تجديد عقد اللاعب لـ3 أعوام.

وحسبما علم FilGoal.com سابقا أن الونش وقع على بياض لمدة 3 سنوات بعد جلسة عُقدت في منزل عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن مسؤولو الزمالك أبلغوا الونش في جلسة تم عقدها مساء الأربعاء برغبتهم في استمرار اللاعب وتجديد تعاقد.

وكشف اللاعب حينها عن رغبته في الاستمرار مع الزمالك لكن لم تصله عروض من النادي حتى الآن بينما وصله عرضا رسميا من الأهلي مقابل 30 مليون جنيه في الموسم بالإضافة لمنحة التعاقد.

وكان الونش قد انضم إلى الزمالك في صيف 2016 قادما من طلائع الجيش.

الونش عاد للمشاركة في المباريات خلال الموسم الحالي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في شهر فبراير 2024.

إصابة الونش تعرض لها بعد عودته من إصابة أولى بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة أيضا.

وخاض الونش هذا الموسم 21 مباراة بعد تعافيه من الإصابة وسجل هدفا في شباك الجونة بمسابقة كأس عاصمة مصر.

الونش الذي يخوض موسمه التاسع مع الزمالك حقق لقبين للدوري، ومثلهما للكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

كما حصل الونش على 3 ألقاب لكأس مصر، ولقبين للسوبر المصري.

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