كرة يد - الأهلي يقصي حامل اللقب.. والزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر
الجمعة، 11 أبريل 2025 - 20:28
كتب : FilGoal
تأهل الأهلي والزمالك والبنك الأهلي وطلائع الجيش لنصف نهائي كأس مصر لكرة اليد 2025.
وأقصى الأهلي سبورتنج حامل اللقب من ربع النهائي.
وجاءت نتائج ربع نهائي كأس مصر
الزمالك 36-24 الزهور
سبورتنج 22-31 الأهلي
الشمس 20-29 البنك الأهلي
سموحة 29-30 طلائع الجيش
وسيلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في نصف النهائي.
فيما سيواجه الأهلي خصمه البنك في ثاني مباريات المربع الذهبي.
وستقام مباريات المربع الذهبي يوم الخميس المقبل في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.
وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد، كما فاز بلقب السوبر على حساب سبورتنج في الموسم الجاري.
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