مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب عدم تحديد موعد نهائي كأس مصر

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 20:19

كتب : محمد جمال

كأس مصر - بيان رسمي

أوضح مصدر من اتحاد الكرة سبب عدم تحديد موعد نهائي كأس مصر حتى الآن بين الزمالك وبيراميدز.

وتأهل الزمالك وبيراميدز لنهائي كأس مصر 2024-25، بالتفوق على سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لم نحدد موعد نهائي كأس مصر لعدة أسباب أبرزها معرفة موقف بيراميدز من المشاركة القارية".

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وأكمل المصدر قائلا: "بعد تأهل بيراميدز لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أصبح صعبا إقامة النهائي في شهر أبريل الجاري".

وتأهل بيراميدز لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وسيواجه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في أبريل الجاري ذهابا وإيابا.

وأردف "عقب خوض بيراميدز مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال سيكون لديه 6 مباريات يخوضها في الدوري في الفترة من 30 أبريل وحتى نهاية مايو المقبل، وهو أيضا يمتلك فرصة التأهل لإقصائيات كأس عاصمة مصر".

وأتم "الموعد الأقرب لإقامة النهائي حتى الآن في شهر يونيو المقبل".

ويمتلك بيراميدز والزمالك فرصة في التأهل للدور المقبل من كأس عاصمة مصر قبل خوض الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات الأسبوع المقبل.

وفي مسابقة الدوري، من المنتظر أن ينهي بيراميدز مشواره في الدوري المصري بلقاء سيراميكا كليوباترا يوم 28 مايو المقبل.

بينما يختتم الزمالك موسمه بلقاء فاركو في الأول من يونيو المقبل.

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