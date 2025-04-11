خبر في الجول - جلسة بين دغموم والمصري للتفاوض حول تجديد عقده

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 20:01

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحيم دغموم - المصري

يعقد مسؤولو نادي المصري جلسة مع عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق للتفاوض بشأن تجديد عقده.

وينتهي عقد اللاعب الجزائري بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع الآن الاتفاق مع أي ناد على أن ينضم له بنهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري سيعقد جلسة مع دغموم للتفاوض والتوصل لاتفاق لتجديد عقده.

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ويملك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عرضا من بيراميدز والتضامن الكويتي.

وانضم دغموم إلى المصري قادما من وفاق سطيف الجزائري في صيف 2022.

وخاض دغموم 48 مباراة مع المصري في الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع 12 آخرين.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري في المرحلة النهائية.

ويلاقي المصري منافسه بتروجت الأحد المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من المرحلة الثانية.

وخرج المصري من بطولة الكونفدرالية بعد الهزيمة من سيمبا التنزاني 4-1 بركلات الترجيح بعدما تعادل بهدفين لكل فريق في مجموع المباراتين.

عبد الرحيم دغموم المصري الدوري المصري بيراميدز
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