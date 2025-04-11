النني يشارك في تعادل الجزيرة مع عجمان

شارك محمد النني في تعادل الجزيرة مع عجمان بنتيجة 1-1 في الجولة 21 من الدوري الإماراتي.

وتقدم الجزيرة بفضل هدف برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 9.

لكن استقبال هدف من روكي مارسيانو قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء تسبب في خسارة نقطتين.

التعادل رفع رصيد الجزيرة لـ 31 نقطة في المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن الوحدة ثالث الترتيب.

نهاية المباراة بتعادل عجمان مع ضيفه الجزيرة بنتيجة 1-1 في دورينا 🔚 شاهد الهدفين ⚽️#عجمان_الجزيرة#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/mDbMnpKtm1 — ADSportsTV (@ADSportsTV) April 11, 2025

فيما ظل عجمان في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

وخاض النني مباراته رقم 26 مع الجزيرة منذ الانضمام للفريق.

وسجل النني هدفا وصنع هدفين خلال 26 مباراة سابقة مع الجزيرة بالموسم الحالي.

وانضم النني لصفوف الجزيرة بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال.