النني يشارك في تعادل الجزيرة مع عجمان

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 19:59

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة - دبا الحصن

شارك محمد النني في تعادل الجزيرة مع عجمان بنتيجة 1-1 في الجولة 21 من الدوري الإماراتي.

وتقدم الجزيرة بفضل هدف برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 9.

لكن استقبال هدف من روكي مارسيانو قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء تسبب في خسارة نقطتين.

التعادل رفع رصيد الجزيرة لـ 31 نقطة في المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن الوحدة ثالث الترتيب.

فيما ظل عجمان في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

وخاض النني مباراته رقم 26 مع الجزيرة منذ الانضمام للفريق.

وسجل النني هدفا وصنع هدفين خلال 26 مباراة سابقة مع الجزيرة بالموسم الحالي.

وانضم النني لصفوف الجزيرة بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال.

عجمان النني الجزيرة الدوري الإماراتي
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