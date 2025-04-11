مصدر من الأهلي لـ في الجول: وفرنا المستندات.. وفي انتظار استخراج التأشيرات لجنوب إفريقيا

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

فريق الأهلي

اقترب الأهلي من إنهاء أزمة استخراج تأشيرات السفر إلى جنوب إفريقيا.

ويستعد الأهلي لأن يحل ضيفا على صنداونز في جنوب إفريقيا أحد يومي 18-19 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "وفرنا ما يثبت من مستندات بأن لاعبي الأهلي الأجانب يمتلكون أوراق الإقامة بشكل طبيعي".

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وشدد "أرسلنا الأوراق لسفارة جنوب إفريقيا وفي انتظار استخراج التأشيرات".

وبدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي في وقت سابق على إتمام إجراءات سفر الثنائي أشرف بنشرقي ونيتس جراديشار إلى جنوب إفريقيا لخوض مواجهة صنداونز.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق: "نعمل في الوقت الحالي على إتمام إجراءات سفر الثنائي أشرف بنشرقي وجراديشار والحصول على تصاريح دخولهم إلى جنوب إفريقيا لخوض مواجهة صنداونز".

يذكر أن الزمالك فقد خدمات مدافعه المغربي محمود بنتايك، خلال مواجهة ستيلنبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية بسبب عدم الحصول على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين بربع النهائي، وصعد لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد يومي 25 أو 26 أبريل الجاري.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

الأهلي صنداونز جنوب إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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