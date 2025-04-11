مران الزمالك - يواصل الجفالي أداء البرنامج التأهيلي.. وتدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 19:07

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد الجفالي - الزمالك ضد إنبي

يواصل أحمد الجفالي لاعب الزمالك أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري.

وكان الجفالي تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية غاب بسببها عن عدة مباريات للفريق.

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وأيضا أدى الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى شلبي تدريبات تأهيلية لتجهيزه للمباراة القادمة ضد حرس الحدود.

وخاض لاعبو الفريق المستبعدين من مباراة ستيلينبوش الماضية تدريبات بدنية.

بينما أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا ضد ستيلينبوش تدريبات استشفائية لتجهيزهم بدنيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.

ويأتي حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

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