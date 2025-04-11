الدوري المصري سيدات - انتصار مسار والأهلي والزمالك في الجولة السادسة
الجمعة، 11 أبريل 2025 - 19:02
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي والزمالك ومسار في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري سيدات.
وواصل مسار الحفاظ على صدارة الترتيب ويليه الأهلي في المركز الثاني.
وجاءت نتائج مباريات اليوم
الزمالك 5-0 المعادي واليخت
المقاولون العرب 3-1 زد
بيراميدز 1-4 مودرن سبورت
وادي دجلة 1-3 مسار
البنك الأهلي 0-6 الأهلي
ويتصدر مسار الترتيب برصيد 64 نقطة ويليه الأهلي برصيد 59 نقطة، وتوقف رصيد دجلة عند 54 نقطة في المركز الثالث.
واقترب الزمالك من دجلة باحتلال المركز الرابع برصيد 53 نقطة ويأتي البنك الأهلي خامسا برصيد 41 نقطة.
وظل مودرن سبورت في المركز السادس برصيد 38 نقطة وزد سابعا برصيد 35 نقطة بالتساوي مع المقاولون العرب الثامن.
ويحتل بيراميدز المركز التاسع برصيد 19 نقطة، فيما يتذيل المعادي واليخت الترتيب برصيد 17 نقطة.
نرشح لكم
كرة طائرة - نهائي مصري جديد.. سيدات الأهلي يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا كرة طائرة - سيدات الزمالك يتأهلن نهائي بطولة إفريقيا بفوز شاق على الأنابيب الكيني كرة طائرة - بتواجد الأهلي والزمالك.. الكشف عن مواعيد نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - مواصلة الدفاع عن اللقب.. الزمالك يهزم البنك الكيني ويتأهل لنصف النهائي كرة طائرة - الأهلي أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية سيدات كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي سيدات إفريقيا.. ومواجهات كينية مرتقبة كرة طائرة - الكشف عن موعد مباراتي الأهلي والزمالك في ثمن نهائي إفريقيا للسيدات كرة سلة - إنجاز لم يحدث من قبل.. جنى الألفي تحصد لقب بطولة الجامعات الأمريكية