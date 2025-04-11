الدوري المصري سيدات - انتصار مسار والأهلي والزمالك في الجولة السادسة

انتصر الأهلي والزمالك ومسار في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري سيدات.

وواصل مسار الحفاظ على صدارة الترتيب ويليه الأهلي في المركز الثاني.

وجاءت نتائج مباريات اليوم

الزمالك 5-0 المعادي واليخت

المقاولون العرب 3-1 زد

بيراميدز 1-4 مودرن سبورت

وادي دجلة 1-3 مسار

البنك الأهلي 0-6 الأهلي

ويتصدر مسار الترتيب برصيد 64 نقطة ويليه الأهلي برصيد 59 نقطة، وتوقف رصيد دجلة عند 54 نقطة في المركز الثالث.

واقترب الزمالك من دجلة باحتلال المركز الرابع برصيد 53 نقطة ويأتي البنك الأهلي خامسا برصيد 41 نقطة.

وظل مودرن سبورت في المركز السادس برصيد 38 نقطة وزد سابعا برصيد 35 نقطة بالتساوي مع المقاولون العرب الثامن.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع برصيد 19 نقطة، فيما يتذيل المعادي واليخت الترتيب برصيد 17 نقطة.