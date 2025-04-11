انتهت - غزل المحلة (1)-(0) سموحة

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 18:50

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد حرس الحدود

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد منافسه سموحة في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الرابع في جدول ترتيب المرحلة الثانية من الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يأتي المحلة في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

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انتهت

ق 85: مصطفى البدري يهدر فرصة خطيرة.

مباراة متوازنة بين الفريقين.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 36: جووول محمد علي بن حمودة بعد مراوغة رائعة ثم تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

ق 34: تسديدة صاروخية من عبد الكبير الوادي لاعب سموحة ترتطم في العارضة.

ق 8: خروج عامر عامر للإصابة، ودخول أحمد النفراوي بدلا منه.

ق 1: تعرض عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة لإصابة مبكرة، لكن تمكن من البقاء.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سموحة الدوري المصري غزل المحلة
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