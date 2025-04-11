التشكيل - بن حمودة يقود هجوم غزل المحلة.. ومحمد سالم أساسيا مع سموحة

أعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه سموحة في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية من المرحلة النهائية ضمن منافسات الدوري المصري.

ويقود التونسي محمد علي بن حمودة هجوم الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد جابر - أحمد فتحي - عمرو الجزار - يحيى زكريا

خط الوسط: موري توريه - أحمد فوزي - محمد أشرف

خط الهجوم: راشد عرفاوي - محمد علي بن حمودة - عبده يحيى

وعلى الجانب الآخر أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة تشكيل فريقه الأساسي.

ويتواجد المغربي عبد الكبير الوادي أساسيا مع فريقه.

ودفع سامي بمهاجمه محمد سالم بجانب الوادي.

بينما أتى تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: هشام حافظ - محمد ربيعة - ميدو مصطفى - عبد الرحمن عامر

خط الوسط: محمد كناريا - دوكو دودو - إسلام جابر - محمود صابر

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - محمد سالم

ويحتل سموحة المركز الرابع في جدول ترتيب المرحلة الثانية من الدوري برصيد 20 نقطة.

بينما يأتي المحلة في المركز السابع برصيد 17 نقطة.