الجونة يواصل الاستفاقة بالانتصار بـ 10 لاعبين على زد في الدوري

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الجونة

حقق الجونة فوزا خارج القواعد وبـ 10 لاعبين بالفوز على زد بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من مجموعة الهبوط في الدوري المصري.

سجل ثنائية زد كل من صامويل أوجو وفيفور أكيم، فيما سجل شادي حسين هدف زد الوحيد.

وارتقى الجونة للمركز الثاني برصيد 23 في مجموعة الهبوط، فيما يحتل زد المركز الأول برصيد 24 نقطة.

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ووصل الجونة للمباراة الخامسة على التوالي دون خسارة في الدوري المصري.

فيما اكتفى زد بفوز وحيد خلال آخر 5 مباريات خاضها على أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولأول مرة ينتصر الجونة على زد في القاهرة بعد 3 مباريات سابقة خسر 1 وتعادل في 2.

وصف المباراة

تصدى علي لطفي في الدقيقة 4 بكل سهولة لتسديدة فيفور أكيم.

وفي الدقيقة 25 أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه محمود حسونة بعد عودته لتقنية الفيديو عقب تدخل قوي في منتصف الملعب على لاعب زد.

ورغم إكمال الجونة اللقاء بـ 10 لاعبين تقدم الجونة بالهدف الأول في الدقيقة 28.

ضغط فيفور أكيم على محمد إسماعيل وخطف الكرة وتوغل لمنطقة الجزاء وسدد كرة على يسار علي لطفي مسجلا التقدم.

وأدرك زد التعادل بتصويبة أرضية لكن الحكم المساعد أشهر رايته بداعي وجود تسلل في بداية اللعبة في الدقيقة 39.

وشارك شادي حسين في بداية الشوط الثاني بدلا من ديلسون كاموني.

وفي الدقيقة 54 ومن أول لمسة حوّل شادي حسين عرضية أحمد عبد النبي في الشباك بكل سهولة معلنا التعادل.

هدف رفع رصيده لـ 7 أهداف بفارق هدفين عن صدارة هدافي المسابقة.

ولم يهنأ زد بتعادله إذ تقدم الجونة بعد 3 دقائق، بعد بينية من أكيم لأوجو صامويل الذي انفرد وسدد كرة أرضية أعادت التفوق للضيوف.

وتعاطفت العارضة مع رأسية مُعط ماجاسا لترتد لزيكو الذي سدد برأسية كرة شتتها الدفاع من على الخط لتعود مجددا وتلك المرة الرأسية علت العارضة في الدقيقة لتنتهي فرصة بـ 3 أرواح.

تواصل ضغط زد بحثا عن التعادل، وحاول بلال السيد مباغتة علي لطفي بتصويبة تصدى لها ببراعة وحولها لركنية في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 90+2 سجل زيكو برأسية هدفا ألغي بداعي التسلل وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

الجونة زد الدوري المصري
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