بعد صلاح.. رومانو: ليفربول يتفق مع فان دايك لتجديد عقده

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 17:52

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - فان دايك - برادلي باركولا

توصل نادي ليفربول لاتفاق مع قائد الفريق فيرجيل فان دايك لتجديد عقده.

وينتهي عقد الدولي الهولندي مع ليفربول بنهاية هذا الموسم.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن ليفربول اتفق مع فان دايك لتجديد عقده حتى 2027.

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وأكد رومانو أن العقد تم مراجعته من قبل المحامين وتمت الموافقة عليه.

وألمح فان دايك من قبل أنه اقترب من تجديد عقده إذ قال للصحفيين في وقت سابق: "هناك تقدم بشأن مستقبلي مع ليفربول".

وأعلن ليفربول صباح اليوم تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح لمدة موسمين أيضا.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 394 مباراة وتمكن من تسجيل 243 هدفا وصناعة 111 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.

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