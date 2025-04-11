بعد صلاح.. رومانو: ليفربول يتفق مع فان دايك لتجديد عقده
الجمعة، 11 أبريل 2025 - 17:52
كتب : FilGoal
توصل نادي ليفربول لاتفاق مع قائد الفريق فيرجيل فان دايك لتجديد عقده.
فيرجيل فان دايك
النادي : ليفربول
وينتهي عقد الدولي الهولندي مع ليفربول بنهاية هذا الموسم.
وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن ليفربول اتفق مع فان دايك لتجديد عقده حتى 2027.
وأكد رومانو أن العقد تم مراجعته من قبل المحامين وتمت الموافقة عليه.
وألمح فان دايك من قبل أنه اقترب من تجديد عقده إذ قال للصحفيين في وقت سابق: "هناك تقدم بشأن مستقبلي مع ليفربول".
وأعلن ليفربول صباح اليوم تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح لمدة موسمين أيضا.
ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.
ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 394 مباراة وتمكن من تسجيل 243 هدفا وصناعة 111 آخرين.
وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.
نرشح لكم
جوارديولا: استمرار صلاح مع ليفربول جيد للدوري الإنجليزي مؤتمر جوارديولا: استمرار غياب ثلاثي الدفاع أمام كريستال بالاس.. ونعيش في عالم مجنون 12 لاعبا.. أزمة مراهنات جديدة تستعد لهز الدوري الإيطالي ذا أثلتيك: الاتحاد الإسباني يرفض شكوى أوساسونا بشأن مشاركة مارتينيز مع برشلونة صلاح: أريد لقب الدوري الإنجليزي بشدة لهذا السبب.. وجددت عقدي لمدة موسمين أموريم عن أونانا: الأخطاء واردة.. ولا أعرف إذا تأثر بتصريحات ماتيتش الدوري الأوروبي - ليون يخطف تعادلا قاتلا أمام يونايتد تحت أعين ماتيتش.. وسقوط لاتسيو انتهت في الدوري الأوروبي - ليون (2)-(2) مانشستر يونايتد