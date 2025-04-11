12 لاعبا.. أزمة مراهنات جديدة تستعد لهز الدوري الإيطالي

فتح مكتب المدعي العام في ميلانو باب التحقيق مع 12 لاعبا في واحد من قضايا المراهنات التي ستهز الدوري الإيطالي في الفترة المقبلة.

وتعود الأحداث للفترة بين 2021-2023، ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فإن هناك شبكة مراهنات تضم لاعبين كرة قدم ظهرت بعد فحص هواتف الثنائي ساندرو تونالي ونيكولو فاجيولي واللذان تورطا من قبل قضية مراهنات انتهت بالإيقاف لمدد متفاوتة.

ويشير التقرير إلى أن لاعبي كرة القدم دفعوا مبالغ طائلة لمديري منصتين غير قانونيتين للمراهنات الإلكترونية بعدما حصلوا على مساعدة من مديري متجر مجوهرات في ميلانو يعمل كبنك لتسوية الحسابات.

وعندما أصبح الدين مرهقا، أجرى اللاعبين تحويلات بنكية لمتجر المجوهرات لشراء ساعات فاخرة.

ويُدعى متجر المجوهرات "مجموعة إليسيوم"، ودفع فاجيولي له 693 ألف يورو، وأليساندرو فلورينزي 155 ألف يورو، وساندرو تونالي 57 ألف يورو وبونايوتو 41 ألف يورو وماتيو كانشيليري 40 ألف يورو.

الثنائي فاجيولي وتونالي لعبا أيضا دورا في ذلك حيث كانا مسؤولين عن "نشر وإعلان منصات غير قانونية" والعمل كوسطاء لفتح أو تحميل حسابات الألعاب، فضلا عن تسليم الأموال نيابة عن المقامرين الآخرين، حتى نقدا"، وهو ما ضمن لهما الحصول على مكافآت أو تخفيض للديون، وهو ما تسبب في دخول لاعبين أخرين للقائمة مثل فلورينزي ونيكولو زانيولو.

وأوضح تونالي خلال التحقيقات أن شراء الساعات الفاخرة دون دفع ثمنها هي "خدعة" لأنها في الواقع استخدمت لسداد ديون القمار.

ونفذ فريق الحرس المالي التابع لقسم الشرطة القضائية في مكتب المدعي العام في ميلانو عملية مصادرة وقائية لمبلغ مليون ونصف المليون يورو من خمسة أشخاص وشركة بتهمة "ممارسة أنشطة المقامرة والمراهنة بشكل غير قانوني وغسل الأموال والمسؤولية الإدارية للكيانات".

ويخضع أيضا أنجيل دي ماريا، وويستون ماكيني، وراؤول بيلانوفا، وصامويلي ريتشي، وماتيا بيرين، وجونيور فيربو، ولياندرو باريديس للتحقيق.

وذكرت أيضا صحيفة "إل جيورنو" أن هؤلاء العملاء لم يقتصروا على لاعبي كرة القدم فحسب، بل كان لاعبو التنس أيضا جزءا من المخطط، حيث صرح زانيولو سابقا أنه لم يراهن أبدا على كرة القدم، ولكن فقط على التنس وألعاب الكازينو.

وفي الموسم الماضي عوقب فاجيولي لاعب يوفنتوس السابق بالإيقاف لمدة 7 أشهر، فيما عوقب تونالي بالإيقاف 8 أشهر عقب انضمامه لنيوكاسل.