كرة يد - الأهلي ضد الترجي والزمالك بالمجموعة الأولى في كأس الأندية أبطال الكؤوس

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 16:36

كتب : حسام نور الدين

الأهلي كرة يد - الزمالك كرة يد

أسفرت قرعة بطولة كأس الأندية أبطال الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية.

بينما أسفرت القرعة عن وجود الزمالك في المجموعة الأولى.

ويتسضيف الأهلي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد "رجال وسيدات".

أخبار متعلقة:
كرة يد - الزمالك يعلن تجديد عقد شادي خليل كرة يد - رحيل خوان كارلوس باستور عن تدريب منتخب مصر بنهاية عقده كرة يد - مواجهة مصرية منتظرة.. يحيى خالد يقود سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا كرة يد - قمة مصرية في فرنسا.. مونبيلييه يهزم ليموج ويتأهل لنهائي الكأس

ووقع الأهلي مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق الزمالك المصري، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

في المقابل أسفرت قرعة كأس الكؤوس الإفريقية سيدات كرة اليد عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية مع كارا الكونغولي وتي كي سي الكاميروني وأبيدجان الإيفواري وأول أغسطس الأنجولي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق البنك الأهلي المصري وفاب الكاميروني والجمعية الرياضية النسائية التونسي وبترو أتليتكو الأنجولي وأوتوهو الكونغولي.

الأهلي كرة يد الزمالك كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يقصي حامل اللقب.. والزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر الأهلي: جاهزون لتنظيم بطولات إفريقيا لليد بشكل مثالي كرة يد - الزمالك يعلن تجديد عقد شادي خليل كرة يد - رحيل خوان كارلوس باستور عن تدريب منتخب مصر بنهاية عقده كرة يد - مواجهة مصرية منتظرة.. يحيى خالد يقود سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا كرة يد - قمة مصرية في فرنسا.. مونبيلييه يهزم ليموج ويتأهل لنهائي الكأس كرة يد - في حضور أشرف صبحي وحسن مصطفى.. منتخب الناشئين في مجموعة آسيوية بالمونديال كرة يد - الزمالك ينتصر على الأهلي في مباراة تحصيل حاصل
أخر الأخبار
بعد هدفه الرائع.. بن حمودة: أركز على تطوير مستواي والاستمرار في الاجتهاد 18 دقيقة | الدوري المصري
رؤوف خليف معلقا على قمة بيراميدز ضد الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
للمباراة الثانية تواليا.. غزل المحلة يتغلب على سموحة 39 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - سيدات الزمالك يتأهلن نهائي بطولة إفريقيا بفوز شاق على الأنابيب الكيني ساعة | رياضة نسائية
"كانت المغريات كبيرة وكثيرة ولكن".. أول تعليق من الونش بعد تجديد عقده مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يقصي حامل اللقب.. والزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر ساعة | كرة يد
مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب عدم تحديد موعد نهائي كأس مصر ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تجديد عقد الونش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - الونش يجدد تعاقده مع الزمالك 3 سنوات