كرة يد - الأهلي ضد الترجي والزمالك بالمجموعة الأولى في كأس الأندية أبطال الكؤوس

أسفرت قرعة بطولة كأس الأندية أبطال الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية.

بينما أسفرت القرعة عن وجود الزمالك في المجموعة الأولى.

ويتسضيف الأهلي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد "رجال وسيدات".

ووقع الأهلي مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق الزمالك المصري، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

في المقابل أسفرت قرعة كأس الكؤوس الإفريقية سيدات كرة اليد عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية مع كارا الكونغولي وتي كي سي الكاميروني وأبيدجان الإيفواري وأول أغسطس الأنجولي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق البنك الأهلي المصري وفاب الكاميروني والجمعية الرياضية النسائية التونسي وبترو أتليتكو الأنجولي وأوتوهو الكونغولي.